Aydın'da araç sayısı 680 bin oldu

Aydın'da Nisan ayında toplam araç sayısı 680 bin 84 olurken, 12 bin 407 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Nisan ayında araç sayısı 244 bin 339 otomobil, 11 bin 381 minibüs, 2 bin 755 otobüs, 90 bin 427 kamyonet, 11 bin 13 kamyon, 256 bin 840 motosiklet, bin 536 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 793 traktör olmak üzere toplam 680 bin 84 oldu.

Aydın'da 2026 Nisan ayında toplamda 12 bin 407 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 832'si otomobil, 193'ü minibüs, 39'u otobüs, 2 bin 37'si kamyonet, 158'i kamyon, 2 bin 409'u motosiklet, 25'i özel amaçlı taşıt ve 714'ü traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Nisan ayında 3 bin 209 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 756'sı otomobil, 4'ü minibüs, 1'i otobüs, 240'ı kamyonet, 21'i kamyon, 2 bin 137'si motosiklet, 3'ü özel amaçlı taşıt ve 47'si traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı