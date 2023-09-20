Aydın'da Kiraz ve Domates İhracatında Rekor Kırıldı

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinin başında yer alan kiraz ve domates ihracatında 2023 yılının ilk 8 ayında rekor kırıldı. Domateste yüzde 34'lük kirazda da yüzde 60'lık ihracat artışı gerçekleştiği belirtildi.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı 2023 yılının Ocak - Ağustos döneminde yüzde 16'lık artışla 1 milyar 764 milyon dolardan 2 milyar 50 milyon dolara çıktığı belirtildi. Yaş sebze ve meyve ihracatında en fazla artışın domates ve kirazda yaşandığı belirtilirken bu yıl iklim şartları olumsuz gitmesine rağmen kirazdaki artış dikkat çekti.

Yaş meyve sektörünün 2023 yılının 8 aylık dönemindeki ihracatı ürünler bazında irdelendiğinde domatesin 351 milyon dolarlık tutarla liderliğini koruduğu belirtilirken 2022 yılının Ocak - Ağustos döneminde 262 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyan domates yüzde 34'lük ihracat artış hızı yakaladığı belirtildi.

2023 yılında kiraz ihracatında başarılı bir sezonun geride kaldığı belirtilen açıklamada "Türkiye, 2022 yılının 8 aylık döneminde 134 milyon dolarlık kiraz ihracatına imza atarken, kiraz ihracatçıları 2023 yılının Ocak - Ağustos döneminde yüzde 60'lık ihracat artışıyla 214 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı" denildi.

Ayrıca 2022 yılının Ocak - Ağustos döneminde 169 milyon dolar ihracat başarısı gösteren mandalinanın, 2023 yılının aynı zaman aralığında ihracatlarını yüzde 36'lık artışla 229 milyon dolara taşıdığı belirtildi. Biber ihracatında ise yüzde 47'lik artışla 136 milyon dolardan 200 milyon dolara yükseldiği, geçen yıl 175 milyon dolar ihracat rakamına sahip olan şeftalide de bu yıl rakamların değişmediği belirtildi. 2023 yılının ilk 8 ayında limon ihracatından 164 milyon dolar, elma ihracatından 116 milyon dolar, taze kayısı ihracatından 58 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken nar ve kabak 53'er milyon dolarlık ihracatla listede ilk 10 ürün arasında yer aldığı belirtildi. - AYDIN