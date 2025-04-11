Aydın'da Araç Sayısı Yüzde 9 Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ne göre Aydın'da araç sayıları, son bir yılda yaklaşık yüzde 9 arttı.

Aydın'da 2024 Şubat ayında 580 bin 250 olan toplam araç sayısı, bir yılda yaklaşık yüzde 9 artarak 2025 Şubat ayında 629 bin 723 oldu. Son bir yılda 31 bin 795'lik artışla en fazla artış motosiklette olurken, yüzde 16'lık artış yaşandı. Otobüs sayısında ise yaklaşık yüzde 0,50'lik düşüş meydana geldi.

2024 Şubat ayında 216 bin 697 olan otomobil sayısı 2025 Şubat ayında 227 bin 947 oldu. Yine aynı tarihlerde 10 bin 635 olan minibüs 10 bin 969 oldu. 2 bin 818 olan otobüs sayısı 2 bin 805 oldu. 83 bin 470 olan kamyonet sayısı 86 bin 994 oldu. 10 bin 357 olan kamyon sayısı 10 bin 667 oldu. 196 bin 806 olan motosiklet sayısı 228 bin 601 oldu. Bin 231 olan özel amaçlı taşıt sayısı bin 362 oldu. 58 bin 236 olan traktör sayısı ise 60 bin 378 oldu.

Öte yandan 2024 Şubat ayında 12 bin 97 aracın devri yapılırken, bu sayı 2025 Şubat ayında yaklaşık yüzde 13 azalarak 10 bin 556 oldu. En fazla devri yapılan araç ise otomobil olurken, en az devri yapılan araç ise özel amaçlı taşıtlar oldu. Ayrıca 2024 Şubat ayında 10 adet özel amaçlı taşıtın devri yapılırken, 2025 Şubat ayında bu sayı 20 oldu. 2024 Şubat ayında 6 bin 865 otomobilin devri yapılırken, yüzde 10'luk düşüşle bu rakam 6 bin 129 oldu. - AYDIN