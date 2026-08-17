Aydın'da Temmuz'da Araç Sayısı 690 Bin 697 Oldu

Aydın'da Temmuz ayında toplam araç sayısı 690 bin 697 olurken, 12 bin 409 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Temmuz ayında araç sayısı 247 bin 686 otomobil, 11 bin 431 minibüs, 2 bin 737 otobüs, 90 bin 411 kamyonet, 11 bin 46 kamyon, 263 bin 761 motosiklet, bin 607 özel amaçlı taşıt ve 62 bin 18 traktör olmak üzere toplam 690 bin 697 oldu.

Aydın'da 2026 Temmuz ayında toplamda 12 bin 409 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 646'sı otomobil, 183'ü minibüs, 41'i otobüs, bin 855'i kamyonet, 142'si kamyon, 2 bin 907'si motosiklet, 24'ü özel amaçlı taşıt ve 611'i traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Temmuz ayında 4 bin 35 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 787'si otomobil, 8'i minibüs, 6'sı otobüs, 226'sı kamyonet, 33'ü kamyon, 2 bin 893'ü motosiklet, 20'si özel amaçlı taşıt ve 62'si traktör olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı