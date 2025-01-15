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Aydın Buharkent'te Ekmeğe Zam: Fiyat 12.5 TL Oldu

Aydın Buharkent'te Ekmeğe Zam: Fiyat 12.5 TL Oldu
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Buharkent ilçesinde ekmek fiyatı, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle 12,5 TL'ye yükseldi. Fırıncılar Odası, fiyatların tekrar gözden geçirilmesini talep etmişti.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde ekmek fiyatlarında artış yaşanırken, ekmek fiyatının bugünden itibaren 12,5 TL olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde girdi maliyetlerinde yaşanan artış üzerine fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla simit ve ekmek fiyatlarının yeniden ele alınmasını talep etmişti. Oda tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar verilmişti. Bu çerçevede Buharkent ilçesinde de 200 gram ekmek fiyatlarında değişiklik yapıldığı öğrenildi. İlçe genelinde 200 gram ekmek, 15 Ocak tarihinden itibaren 12,5 TL'ye satılacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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