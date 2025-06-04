Aydem Yenilenebilir Enerji, 2040'a Kadar Net Sıfır Sera Gazı Emisyonu Taahhüdünde Bulundu

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 2040'a kadar değer zincirinde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma taahhüdü, uluslararası Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (Science Based Targets initiative - SBTi) tarafından onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SBTi, Türkiye'nin sadece yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji'nin emisyon azaltım taahhütlerinin iklim bilimiyle uyumlu olduğunu teyit etti.

Şirket, SBTi tarafından onaylanan yol haritasıyla, 2022'yi baz alarak 2032'ye kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını yüzde 51 oranında azaltmayı, sermaye mallarından kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 30 oranında düşürmeyi taahhüt ediyor.

Ayrıca 2040'a gelindiğinde, Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarında yüzde 90 oranında mutlak azaltım hedefleniyor. Kalan emisyonlar ise yüksek kaliteye sahip karbon giderim yöntemleriyle dengelenecek. Böylece şirket, yalnızca üretim faaliyetlerinde değil, değer zincirinin tamamında net sıfır yapıya kavuşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Uğur Yüksel, SBTi onayının şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımına duyulan küresel güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, "İklim kriziyle mücadelede attığımız her adımda bilim yol göstericimiz. Hedeflerimizi yalnızca kendi stratejilerimizle değil aynı zamanda uluslararası platformların onayıyla da güçlendiriyoruz. Uluslararası standartlarda, şeffaf, ölçülebilir ve bilimsel temelli bir yol haritasında ilerliyoruz. Bu doğrultuda şirketimizin 2024 yılı Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları 2023 yılına göre yüzde 5 azalırken, Kapsam 1, 2 ve 3 olmak üzere toplam sera gazı emisyonları ise yüzde 87 azaldı." ifadelerini kullandı.

Yüksel, net sıfır hedefiyle, çevresel etkiyi azaltmanın ötesinde, tüm değer zinciriyle birlikte iklim dostu bir dönüşüm yaratmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu hedeflere ulaşmak için yatırımlarımızda ve üretim faaliyetlerimizde enerji verimliliği, teknolojik modernizasyon, yenilikçi çözümler ve tedarik zinciriyle entegre sürdürülebilirlik stratejilerine odaklanıyoruz. Ayrıca karbon ayak izimizin doğru ve sürekli takibi için dijital veri altyapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Şirketimizin bu taahhüdü, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefiyle de uyum içinde. SBTi onayı gösteriyor ki şirketimiz, yalnızca kendi sektöründe değil, Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde de örnek şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor."