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Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağında gümrük vergisi oranlarında indirim

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağında gümrük vergisi oranları indirildi. Karara göre yazlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi yüzde 27 yerine yüzde 12 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağında gümrük vergisi oranları indirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesi için alındı.

YÜZDE 27'DEN YÜZDE 12'YE İNDİRİLDİ

Karara göre yazlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi yüzde 27 yerine yüzde 12 olarak uygulanacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Ayçiçek Yağı Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Goethegitme:

Marketlere yansıyacak mı?Tabiki de hayır!%1 kdv'de yaşamadık mı bu durumu!Denetleme en baştan başlayıp aşağılara kadar olmalı,bu lakaytlıkla ve liyakatsizlikle göremeyiz o günleri!!!!

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