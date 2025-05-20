Avustralya Merkez Bankası Faizleri 25 Baz Puan Düşürdü

Avustralya Merkez Bankası Faizleri 25 Baz Puan Düşürdü
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Avustralya Merkez Bankası, küresel ekonomi ve iç enflasyondaki düşüş sebebiyle politika faizini 25 baz puan düşürerek %3,85 seviyesine indirdi. Açıklamada, enflasyon risklerinin azaldığı belirtilirken, gelecekteki para politikası için temkinli olunacağı vurgulandı.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), küresel görünüm ve yurt içinde düşen enflasyonu gerekçe göstererek politika faizini 25 baz puan düşürerek son iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,85'e indirdi.

Banka'dan yapılan açıklamada, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığı, uluslararası gelişmelerin ise ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Enflasyon hedef bandında seyrediyor ve uluslararası gelişmelerin ekonomi üzerinde baskı oluşturması beklendiğinden yukarı yönlü riskler azalmış görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Politika faizi oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,85'e çekildiği aktarılan açıklamada, para politikasında daha fazla gevşeme konusunda da temkinli kalınacağına işaret edildi.

Piyasalarda beklenti, politika faiz oranının 25 baz puan düşürülmesi yönündeydi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ticaret politikaları ve kötüleşen jeopolitik ortam nedeniyle küresel ekonomide devam eden şoklar konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, dünya ticaret politikasının hızla değişmesi nedeniyle merkezi tahminlerin önemli ölçüde belirsizliğe maruz kaldığı belirtildi.

Kararın ardından Avustralya doları ABD dolarına karşı değer kaybetti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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