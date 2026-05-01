Haberler

Avustralya hükümeti yeni uçak yakıtı ve dizel tedariki sağlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının yol açtığı yakıt krizinde, 100 milyon litre uçak yakıtı ve 50 milyon litre dizel yakıt tedariki sağlanacağını açıkladı.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, gelecek günlerde 100 milyon litre uçak yakıtı ve 50 milyon litre dizel yakıt tedariki sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, Avustralya'nın bugüne kadar 450 milyon litre dizel ve 100 milyon litre uçak yakıtı tedariki için teminat aldığı aktarıldı.

Hürmüz Boğazı'ndaki son durum

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

