Avustralya hükümeti yeni uçak yakıtı ve dizel tedariki sağlayacak

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, gelecek günlerde 100 milyon litre uçak yakıtı ve 50 milyon litre dizel yakıt tedariki sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, Avustralya'nın bugüne kadar 450 milyon litre dizel ve 100 milyon litre uçak yakıtı tedariki için teminat aldığı aktarıldı.

Hürmüz Boğazı'ndaki son durum

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.