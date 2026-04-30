Avrupa şampiyonasında madalya alan milli güreşçiler, Bakan Bayraktar'ı ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak rekor kıran milli sporcu Rıza Kayaalp ve 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan madalyayla dönen milli güreşçilerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalar için milli güreşçileri tebrik eden Bayraktar, ata sporu olan güreşte gösterdikleri başarılar dolayısıyla milli sporcularla gurur duyduklarını ifade etti.

Bayraktar, Türkiye'nin güreşte önemli bir potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, "Federasyon Başkanımız zaten bu sporun içerisinden geldi, bu önemli bir şey. Ayrıca sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımız var, o da büyük bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye'de her gün 86 milyon vatandaşa hizmet götürdüğünü ve Bakanlığın Türkiye'nin farklı yerlerinde tesisleri bulunduğunu kaydeden Bayraktar, "Bakanlığımız, Türk güreşinin sonuna kadar destekçisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 11 madalyayla tamamladı. Milli güreşçiler, organizasyonda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.

Türkiye, takım sıralamasında ise grekoromen stil ve kadınlarda ikinciliği elde etti. Milli sporcu Rıza Kayaalp de Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdırdı.

Erkeklerin 5 madalya kazandığı şampiyonada, kadın milli güreşçiler de 6 madalya kazanarak yurda döndü.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
