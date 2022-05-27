Avrupa Kalite Teşkilatından Niyazi Akdaş'a büyük onur - Haberler

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) üyesi olduğu Avrupa Kalite Teşkilatının yürütme kurulu, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'ı bir kez daha onursal üye olarak atadı.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş, makamında ziyaret ettiği Niyazi Akdaş'ı tebrik etti.

Kırbaş, TSE'ye yapmış olduğu katkı ve desteklerden dolayı da Akdaş'a teşekkür plaketi takdim etti.