Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in dünkü açıklamalarından alınan sinyallerle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 541,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 23.741 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.807 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 39.806 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 14.062 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.700 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Temmuz'a kadar ertelediği tarifelerin süresini uzatmayı düşünmediğini açıklaması risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Avrupa tarafında ise dün ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan ECB Başkanı Lagarde, Banka'nın stratejik gözden geçirme sürecinin sonuçlarını değerlendirerek, enflasyon konusunda görev tamamen başarıyla tamamlanmasa da hedefe ulaşıldığını söyledi.

BoE Başkanı Bailey politika faizinin aşağı yönlü bir eğilimde olduğunu belirterek, para politikasının hala kısıtlayıcı olduğunu ve bir süre daha böyle kalacağını ifade etti.

Analistler, bugün Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Avro Bölgesi'nde açıklanacak işsizlik oranı ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini kaydetti.