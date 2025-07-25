Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı

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Avrupa borsalarında karışık bir kapanış gerçekleşti. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,29, FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 ve DAX 40 endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken, CAC 40 ve FTSE MIB endeksleri ise sırasıyla yüzde 0,21 ve yüzde 0,31 artış gösterdi. Yatırımcılar, ABD'nin AB'ye uygulamayı planladığı gümrük tarifeleri konusundaki belirsizliklere odaklandı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 azalarak 549,95 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 9.120,31 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,32 değer kaybederek 24.217,5 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 7.834,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 artarak 40.726,26 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,29 düşüşle 1,172 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) uygulamayı planladığı tarifeler konusundaki belirsizliğe odaklandı.

ABD, 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden gönderilecek ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. AB ve ABD yetkilileri yoğun biçimde tarifeler konusunda müzakereler yürütüyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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