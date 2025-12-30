Haberler

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamlayarak önemli endekslerde artışlar gözlendi. Özellikle DAX ve CAC 40 endeksleri değer kazandı. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın tutanakları yatırımcılar için önem taşıyor.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,68 artarak 593.25 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 yükselerek 24,490.41 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 8,168.15 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 artışla 9,940.71 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,14 yükselerek 44,944.54 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 1.176 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ait tutanaklar yatırımcıların odağında yer alırken, analistler tutanaklardan alınacak mesajların Fed'in 2026'daki politikalarına yönelk ipucu verebileceğini belirtiyor.

Piyasalarda, jeopolitik riskler tarafında Ukrayna'daki barış sürecine ilişkin gelişmeler de izleniyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Kocaeli'ndeki rehine krizinde karar çıktı: Baba serbest, şantaj şüphelisi tutuklandı

Okul bahçesindeki rehine krizinde dikkat çeken karar
Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Necip Uysal futbola veda ediyor

''Sonu böyle olsun istemezdim'' diyerek futbolu bırakacağını açıkladı