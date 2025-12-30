Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamlayarak önemli endekslerde artışlar gözlendi. Özellikle DAX ve CAC 40 endeksleri değer kazandı. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın tutanakları yatırımcılar için önem taşıyor.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,68 artarak 593.25 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 yükselerek 24,490.41 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 8,168.15 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 artışla 9,940.71 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,14 yükselerek 44,944.54 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 1.176 seviyelerinden işlem gördü.
Küresel piyasalarda bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ait tutanaklar yatırımcıların odağında yer alırken, analistler tutanaklardan alınacak mesajların Fed'in 2026'daki politikalarına yönelk ipucu verebileceğini belirtiyor.
Piyasalarda, jeopolitik riskler tarafında Ukrayna'daki barış sürecine ilişkin gelişmeler de izleniyor.