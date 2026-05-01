Avrupa borsaları İngiltere hariç günü kapalı geçiriyor

Avrupa borsalarında 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla İngiltere hariç işlem gerçekleşmiyor.

Avrupa borsalarında 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla İngiltere hariç işlem gerçekleşmiyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamasa da ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret ederken, bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle dünya genelindeki çoğu borsada işlem gerçekleşmiyor.

Avrupa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle piyasaların büyük bölümünün kapalı olduğu günde, işlem hacmi düşük seyrediyor. Açık olan İngiltere'de ise satıcılı seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 611 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalışla 10.339 puanda seyrediyor.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde enflasyonun nisan ayında yüzde 3'e yükselmesine rağmen faiz oranlarını değiştirmeyerek beklentilere paralel hareket etti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada makroekonomik görünümde risklerin farklı yönlerde yoğunlaştığını belirtti.

Lagarde, enflasyon görünümüne ilişkin olaraksa enerji fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede enflasyonu yüzde 2 hedefinin belirgin şekilde üzerinde tutacağını ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) benzer şekilde faizleri sabit tutarak bekle-gör stratejisini sürdürdü.

Yatırımcılar, nisan ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 3'e, Almanya'da ise yüzde 2,9'a yükselen enflasyonun ardından ECB'den ilk faiz artış hamlesinin haziran ayında gelebileceğini öngörüyor.

Analistler, bugün takvimde önemli bir veri bulunmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Hindistan'da tur teknesi alabora oldu! 9 kişi hayatını kaybetti

Tur teknesi rüzgarla alabora oldu çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu
Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır

Park yeri kavgasına ait görüntü Bakan Gürlek'i harekete geçirdi
Mourinho Real Madrid'i karıştırdı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Hindistan'da tur teknesi alabora oldu! 9 kişi hayatını kaybetti

Tur teknesi rüzgarla alabora oldu çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Arda Turan Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor

Son açıklaması gündemi sallamıştı! Hakkındaki gelişme bomba