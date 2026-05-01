Avrupa borsaları İngiltere hariç günü kapalı geçiriyor

Avrupa borsalarında 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla İngiltere hariç işlem gerçekleşmiyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamasa da ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret ederken, bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle dünya genelindeki çoğu borsada işlem gerçekleşmiyor.

Avrupa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle piyasaların büyük bölümünün kapalı olduğu günde, işlem hacmi düşük seyrediyor. Açık olan İngiltere'de ise satıcılı seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 611 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalışla 10.339 puanda seyrediyor.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde enflasyonun nisan ayında yüzde 3'e yükselmesine rağmen faiz oranlarını değiştirmeyerek beklentilere paralel hareket etti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada makroekonomik görünümde risklerin farklı yönlerde yoğunlaştığını belirtti.

Lagarde, enflasyon görünümüne ilişkin olaraksa enerji fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede enflasyonu yüzde 2 hedefinin belirgin şekilde üzerinde tutacağını ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) benzer şekilde faizleri sabit tutarak bekle-gör stratejisini sürdürdü.

Yatırımcılar, nisan ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 3'e, Almanya'da ise yüzde 2,9'a yükselen enflasyonun ardından ECB'den ilk faiz artış hamlesinin haziran ayında gelebileceğini öngörüyor.

Analistler, bugün takvimde önemli bir veri bulunmadığını belirtti.