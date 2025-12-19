Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcılar merkez bankalarının faiz kararlarını değerlendirirken haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 değer kazanarak 587,5 puan oldu. Endeksin gün içinde 588,07 puanlık rekor seviyeye ulaşması dikkati çekti.

Banka hisseleri ortalama yüzde 0,53 değer kazandı. Savunma şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,46 yükseldi. Otomotiv ve yedek parça endeksi yüzde 0,35, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 0,91 yükseliş gösterdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artışla 9,897.42 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 yükselerek 8,151.38 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,47 değer kazanarak 44,757.55 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,37 artarak 24,288.4 puana çıktı.

Avro ve dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,03 düşüşle 1.172 seviyesinden işlem gördü.

Faiz kararı, Fransa'da bütçe görüşmeleri ve Rusya-Ukranya barış görüşmeleri yatırımcıların odağında

Avrupa tarafında yatırımcıların odağında merkez bankalarının faiz kararı vardı. Yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Norges Bankası ve Riksbank'ın yılın son para politikası kararlarını değerlendirdi. Dün 25 baz puanlık faiz indirimi yapan İngiltere Merkez Bankası hariç, diğer tüm merkez bankaları politika faiz oranlarını değiştirmedi.

Ayrıca, Avrupalı ??yatırımcılar ayrıca Fransa'dan bütçeye yönelik gelen haberleri ve Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşması için yürütülen müzakereleri de yakından takip etti. Fransız parlamenterler, Karma Komisyon'da 2026 Bütçe teklifi konusunda ortak bir metinde anlaşma sağlayamadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve ABD müzakerecilerinin olası bir barış planını görüşmek üzere cuma ve cumartesi günü bir araya geleceklerini açıkladı.

Verilerde, Almanya'da gelecek yılın başı için tüketici güveni beklenmedik şekilde kötüleşirken, ekonomide tüketim odaklı bir toparlanmanın umutları da zayıfladı. Aralık için eksi 23,4 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ocak ayı için 3,5 puan düşüşle eksi 26,9 puana indi. Böylece endeks Nisan 2024'ten beri en düşük seviyesine geriledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ülkenin 2026 yılı büyüme tahminini düşürürken enflasyon tahminini yükseltti. Banka, gelecek yıl için takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya indirdi.