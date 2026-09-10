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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

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Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam ettiği işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam ettiği işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,69 değer kaybederek 635,97 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 azalarak 10.608,92, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84 düşerek 25.361,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 gerileyerek 8.116,76 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 51.807,40 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 1,162 seviyesinde işlem gördü.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, piyasaların seyrinde etkili olmaya devam etti.

Orta Doğu'da gerilimin artması, petrol tedarikine ilişkin süregelen risklerin yeniden fiyatlanmasına neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı bugün 105 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan artırdı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun uzun süre hedefin oldukça üzerinde kalacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), ekonomik görünümdeki zayıflama ve jeopolitik risklere rağmen finansal varlıkların yüksek değerlemelerde seyretmesinin ani piyasa düzeltmesi ihtimalini artırdığını bildirdi.

Almanya'da Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini tetiklemesiyle yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,9'a yükselerek son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA
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