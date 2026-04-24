Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 değer kaybederek 610,65 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 düşüşle 8.157,82, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 azalarak 47.656,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 gerileyerek 10.379,08 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 azalarak 24.128,98 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.25 itibarıyla yüzde 0,26 yükselerek 1,17 oldu.

ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin belirsizlikler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, donanmaya Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını verdiğini belirtti. ABD'nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğini dile getiren Trump, donanmaya bu faaliyetleri üç katına çıkarma talimatı verdiğini söyledi.

Bölgeye yönelik gelişmeler, Avrupa borsalarında hafta boyunca satıcılı seyir izlenmesine yol açtı.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da iş dünyası güveni, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
