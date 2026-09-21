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Avrupa borsaları BM 81. Genel Kurulu iyimserliğiyle haftaya pozitif başladı

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Avrupa borsaları, BM 81. Genel Kurulu kapsamındaki liderler görüşmelerinden olumlu sonuç çıkabileceği iyimserliğiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle enflasyon endişeleri törpülenirken riskli varlıklara yönelim arttı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikle haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde yürütülecek görüşmelere ilişkin iyimserliklerin etkisiyle haftaya pozitif seyirle başladı.

Piyasalarda, gözler bu hafta ABD'de gerçekleştirilecek BM Zirvesi'ne çevrildi. Zirvede, başta ABD ile Çin olmak üzere liderler düzeyinde birçok toplantı ve görüşme düzenlenecek.

Bu görüşmelerden olumlu sonuçlar alınarak jeopolitik risklerin azalabileceği ve dolayısıyla enerji arzının artabileceğine yönelik umutlarla petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı.

Petrol fiyatlarındaki gevşemeyle enflasyon endişeleri bir miktar törpülenirken, riskli varlıklara yönelimin arttığı görüldü.

Bu gelişmelerle, Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 639,2 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 10.697 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 25.484 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 51.952 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 8.109 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 19.635 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA
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