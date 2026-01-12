Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yılın başında yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yılın ilk ayında, 4,4 puan artarak eksi 1,8'e yükseldi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ocak ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2025'te eksi 6,2 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4,4 puanlık artışla eksi 1,8'e yükseldi. Endekse ilişkin beklenti, ocakta eksi 4,9'a yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 4,8'den 10'a yükseldi.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 16,5'ten eksi 13'e ulaştı.

Sentix'in açıklamasında, "Yatırımcılar, yılın başında Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümü hakkında daha iyimser. Almanya'da, yılın başında ufukta küçük bir umut ışığı var." ifadeleri yer aldı.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomide toparlanma sürecinin genel olarak yavaş ve henüz önemli bir ivme göstermediğini belirterek, "Bu nedenle, yatırımcı güvenindeki bu iyileşmeye rağmen Avro Bölgesi'ndeki ekonomi için henüz genel bir tehlike geçti diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Hussy, Avro Bölgesi ve özellikle Alman ekonomisinin yapısal zorluklarla mücadele etmeye devam etse de dipten çıkma işaretleri gösterdiğini belirtti.

Yatırımcı güveni anketi, 8-10 Ocak'ta 1091 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ocakta 6,3 puanlık artışla eksi 16,4 puana çıktı. Endeksin Ağustos 2025'ten beri en yüksek seviyesine yükselmesi dikkati çekti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 41,8 puandan eksi 36 puana yükseldi.