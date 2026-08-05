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Avro Bölgesi'nde ÜFE Haziranda Aylık Bazda Düştü

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Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 geriledi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2 düşeceği, yıllık bazda yüzde 4,6 yükseleceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, haziranda aylık bazda en fazla yüzde 1,7 ile Litvanya'da, yüzde 1,5 ile İrlanda'da, yüzde 1,3 ile Bulgaristan ve Yunanistan'da düştü.

Aylık ÜFE, haziranda Slovakya'da yüzde 1,1, Romanya'da yüzde 1 ve Estonya'da yüzde 0,9 arttı.

ÜFE, haziranda yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 3,2 gerilerken, Bulgaristan'da yüzde 18,2, Romanya'da yüzde 14,3 ve İrlanda'da yüzde 11,4 yükseldi.

Kaynak: AA
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