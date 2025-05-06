Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Düşüş Gösterdi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Düşüş Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 oranında geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, AB'de ÜFE de yüzde 1,6 düşerken yıllık bazda yüzde 2,1 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 1,6 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1,9 arttı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 1,4 düşeceği, yıllık yüzde 2 artacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 1,3 ile Yunanistan'da, yüzde 0,9 ile Lüksemburg'da ve yüzde 0,6 ile Slovenya'da arttı.

Aylık ÜFE martta, Estonya'da yüzde 8, İspanya'da yüzde 3,9 ve İtalya'da yüzde 3,3 azaldı.

ÜFE, martta yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 22, İrlanda'da yüzde 10,6 ve Danimarka'da yüzde 10,2 artarken, Lüksemburg'da yüzde 4,5, Portekiz'de yüzde 1 Fransa ve Litvanya'da yüzde 0,6 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.