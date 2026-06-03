Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları nisanda yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 4,9 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 4,8 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık 0,6, yıllık yüzde 4,8 yükseleceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, nisanda aylık bazda en fazla yüzde 3 ile Danimarka'da, yüzde 2,7 ile Hırvatistan'da ve yüzde 2,4 ile Belçika'da arttı. Aylık ÜFE nisanda, Fransa'da yüzde 2,1, Estonya'da yüzde 0,8 ve İsveç'te yüzde 0,3 azaldı.

ÜFE, nisanda yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 14,5, Litvanya'da yüzde 13,1 ve Romanya'da yüzde 11,5 artarken Lüksemburg'da yüzde 3,7, Estonya'da yüzde 1,2, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yüzde 0,7 ve Letonya'da yüzde 0,6 geriledi.