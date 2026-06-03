Haberler

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları nisanda yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi nisan ayında aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 4,8 artış gösterdi. AB genelinde ise yıllık artış yüzde 4,9 oldu.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 4,9 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 4,8 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık 0,6, yıllık yüzde 4,8 yükseleceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, nisanda aylık bazda en fazla yüzde 3 ile Danimarka'da, yüzde 2,7 ile Hırvatistan'da ve yüzde 2,4 ile Belçika'da arttı. Aylık ÜFE nisanda, Fransa'da yüzde 2,1, Estonya'da yüzde 0,8 ve İsveç'te yüzde 0,3 azaldı.

ÜFE, nisanda yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 14,5, Litvanya'da yüzde 13,1 ve Romanya'da yüzde 11,5 artarken Lüksemburg'da yüzde 3,7, Estonya'da yüzde 1,2, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yüzde 0,7 ve Letonya'da yüzde 0,6 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

Havalimanında bir dilim baklava için istenen rakam isyan ettirdi
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
İBB davasında 44. gün! İmamoğlu yeni yaşına mahkeme salonunda girdi

Mahkeme salonunda sürpriz doğum günü! Pankart açtılar, mum üflediler
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
17 ilde dolandırıcılık operasyonu! 503 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon! Yüzlerce kişi kıskıvrak yakalandı