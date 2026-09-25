Avro Bölgesi'nde şirket kredilerinin büyümesi ağustosta yüzde 4,2'ye geriledi

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Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl yaptığı faiz artırımlarının ardından, Avro Bölgesi'ndeki bankaların şirketlere sağladığı kredi hacminin büyüme hızı ağustos ayında hafif yavaşlarken, para arzındaki yükseliş sürdü.

ECB, ağustos ayına ilişkin şirketlere ve hane halkına verilen kredilerle ilgili verileri yayımladı.

Buna göre, ağustosta finans dışı şirketlere verilen krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 büyüdü. Söz konusu krediler temmuzda yıllık bazda yüzde 4,4 artarak son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Aynı dönemde hane halkına verilen kredilerin büyüme oranı ise temmuz ayındaki yüzde 3,1'lik seviyesini ağustosta da korudu. Bu oran, 2023 yılının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olmaya devam etti.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde en geniş tanımlı para arzı M3, ağustosta yıllık bazda yüzde 3,5 büyüme kaydetti.

Temmuzda yüzde 3,4 artan ve ağustosta analistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşen M3 para arzı, bölgedeki geleceğe yönelik ekonomik büyüme ve enflasyon trendleri açısından öncü bir gösterge olarak kabul ediliyor.

İran'daki savaş durumu nedeniyle hızla yükselen enerji fiyatlarının genel bir enflasyon dalgasına yol açmasından endişe eden ECB, bu yıl mevduat faizini iki kez artırarak yüzde 2 seviyesinden yüzde 2,50'ye yükseltmişti.

Kaynak: AA