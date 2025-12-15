Haberler

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde yüzde 0,8 yükseldi

Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Ekim ayında önceki aya göre yüzde 0,8 artarken, yıllık bazda da yüzde 2 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkeleri arasında sanayi üretimde en fazla artış İrlanda'da, en fazla düşüş ise İsveç'te yaşandı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekim ayında önceki aya göre yüzde 0,8 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde önceki aya göre yüzde 0,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 1,9 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Ekimde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4 ile İrlanda'da, yüzde 3,6 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,1 ile Hırvatistan'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 6,5 ile İsveç'te, yüzde 3,4 ile Belçika'da ve yüzde 3,2 ile Danimarka'da oldu.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,7 ile İrlanda ve Letonya'da, yüzde 6,9 ile Yunanistan'da, yüzde 5,7 ile İsveç'te ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 7,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 3,7 ile Slovakya ve yüzde 2,6 ile Macaristan'da gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
