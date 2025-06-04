Avro Bölgesi'nde PMI Verileri Duraklama İşaret Ediyor

Avro Bölgesi'nde PMI Verileri Duraklama İşaret Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde mayıs ayı bileşik PMI 50,2'ye gerileyerek ekonomik aktivitede sınırlı bir artışa işaret etti. Ekonomideki yavaşlama ve mal-hizmet talebindeki zayıflık, ticari faaliyetleri kısıtladı.

Avro Bölgesi'nde 50,2'ye gerileyen mayıs ayı bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekonomik aktivitede sınırlı artışa işaret etti.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi mayıs ayında durgunluğa çok yakın bir seviyede büyüdü.

Avro Bölgesi'nin büyüme hızı yavaşlarken, mal ve hizmetlere olan talebin zayıflığı nedeniyle ticari faaliyetler kısıtlandı.

Nisan ayında 50,4 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, mayısta 50,2'ye indi. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde nisanda 50,1 olan hizmet sektörü PMI ise mayısta son 6 ayın en düşüğü olan 49,7 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri, mayısta bileşik PMI'ın 49,5, hizmet PMI'nın 48,9 olması yönündeydi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı

Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.