Avro Bölgesi'nde bileşik PMI martta 9 ayın en düşük seviyesine indi

Avro Bölgesi'nde mart ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,7 puanla son 9 ayın en düşük seviyesini gördü.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, şubatta 51,9 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, martta 50,7'ye geriledi. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde şubatta 51,9 olan hizmet sektörü PMI da martta son 10 ayın en alt seviyesi olan 50,2'ye düştü.

Piyasa beklentileri, martta bileşik PMI'nın 50,5, hizmet PMI'nın 50,1 olması yönündeydi.

Veriler, Avro Bölgesi'nde mart ayında maliyet baskılarının yoğunlaşmasıyla özel sektörde faaliyet artışının çok düşük seviyede kaldığını ortaya koydu.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde geçen yılın temmuz ayından bu yana ilk defa talep koşulları kötüleşirken hizmet sektöründe yeni siparişler geriledi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.