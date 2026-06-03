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Avro Bölgesi'nde bileşik PMI mayısta 18 ayın en düşük seviyesine indi

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Avro Bölgesi'nde mayıs ayı bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,5 puana inerek son 18 ayın en düşük seviyesini gördü. Enflasyonun etkisiyle ekonomik faaliyetlerde daralma hızlandı.

Avro Bölgesi'nde, mayıs ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,5 puanla son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, nisanda 48,8 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, mayısta 48,5'e düştü. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 18 ayın en düşük seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde nisanda 47,6 olan hizmet sektörü PMI, mayısta 47,7 oldu.

Piyasa beklentisi, mayısta bileşik PMI'ın 47,5, hizmet PMI'ın 46,4 olması yönündeydi.???????

Veriler, enflasyonun yükselmeye devam etmesiyle Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerin daha hızlı bir şekilde gerilediğini ortaya koydu.

Bu dönemde, Avro Bölgesi'nde mal ve hizmetlerine olan talebin azalması üretim seviyelerini olumsuz etkiledi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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