Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda düştü

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 arttı.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,1 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 3,4 ile Almanya, yüzde 0,9 ile İspanya, yüzde 0,3 ile İtalya ve Polonya'da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 2,5 ile Letonya, yüzde 2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve yüzde 1,8 ile Lüksemburg'da ölçüldü.

Temmuzda yıllık bazda perakende satışlar yüzde 5,7 ile Romanya, yüzde 2,5 ile Almanya, yüzde 1 ile İtalya ve yüzde 0,7 ile İspanya'da düşerken, GKRY'de yüzde 8,6, Letonya'da yüzde 7,1 ve İsveç'te yüzde 6,4 artış gösterdi.

Diğer yandan Eurostat, haziran ayına ilişkin aylık perakende satış verisini Avro Bölgesi için yüzde 0,3 düşüşten yüzde 0,2 artışa, AB için de yüzde 0,1 düşüşten yüzde 0,2 artışa revize etti.

Kaynak: AA