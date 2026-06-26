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ECB: Avro Bölgesi'nde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri geriledi

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ECB'nin mayıs ayı anketine göre, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düştü. Orta vadeli beklentiler sabit kalırken, ekonomik büyüme kötümserliği azaldı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri belirgin şekilde geriledi.

ECB, Avro Bölgesi genelindeki 11 ülkede yaklaşık 19 bin yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen mayıs ayı anket verilerini yayımladı.

Buna göre, tüketicilerin gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli ortalama enflasyon beklentisi, nisandaki yüzde 4 seviyesinden mayısta yüzde 3,5'e indi. Buna karşın, tüketicilerin 3 ve 5 yıl sonrasına yönelik orta vadeli enflasyon beklentileri, sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,4 ile değişim göstermedi.

ECB'nin açıklamasında gelecek 12 aylık döneme ilişkin enflasyon beklentilerindeki belirsizliğin azaldığı ancak Orta Doğu'daki savaşın başlamasından önceki seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Analistler, kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki bu gerilemenin, bu ayın başlarında mevduat faizini artıran ECB üzerindeki "faizleri hızla yeniden yükseltme" baskısını hafifletebileceğini kaydetti.

Finans piyasaları, halihazırda sonbahara kadar bir veya iki faiz artışı daha yapılmasını fiyatlıyor.

Ekonomik büyüme beklentileri daha az kötümser

Anket sonuçları, tüketicilerin ekonomik büyümeye yönelik kötümser yaklaşımının da bir miktar azaldığını ortaya koydu.

Nisanda yüzde 2,2 küçülme öngören tüketiciler, mayıs anketinde gelecek 12 aya ilişkin küçülme beklentilerini yüzde 1,7'ye revize etti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
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