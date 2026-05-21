Haberler

Avro Bölgesi PMI Mayıs'ta 47,5'e Gerileyerek Ekim 2023'ten Bu Yana En Düşük Seviyeyi Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde bileşik PMI, mayıs ayında 47,5 puana düşerek Ekim 2023'ten beri en düşük seviyesine indi. İmalat ve hizmet sektörlerinde daralma sürerken, girdi fiyatları 3,5 yılın en hızlı artışını gösterdi ve iş dünyası güveni azaldı.

Avro Bölgesi'nde mayıs ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,5 puanla Ekim 2023'ten bu yana ölçülen en düşük seviyesini gördü.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda 48,8 olan bileşik PMI, mayısta 47,5'e gerileyerek Ekim 2023'ten bu yana ölçülen en düşük seviyesine indi.

Nisan ayında 52,2 olan imalat sanayi PMI ise mayısta 51,4 seviyesine düştü. Böylece imalat sanayi PMI, son 3 ayın en düşük seviyesinde belirlendi.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 47,6'dan 46,4'e inerek son 63 ayın en düşük seviyesinde ölçüldü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Veriler, Avro Bölgesi'nde özel sektör iş faaliyetlerinin mayıs ayında daralmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Avro Bölgesi'nde üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki düşüş hızlanırken, iş dünyası güveni azaldı.

Maliyet baskılarındaki artış faaliyet seviyelerindeki düşüşün temel nedenlerinden biri oldu. Girdi fiyatları son 3,5 yılın en hızlı yükselişini gösterirken, enflasyon da hız kazandı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sercan için kamptan kaçan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu

Sercan'la yakalanan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu
34 yıldır aranan terör örgütü üyesi kadın İstanbul'da yakalandı

34 yıldır izini kaybettiren firari kadın İstanbul'da yakalandı
Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'dan Beyza ile yakalanan Sercan'a imalı sözler

Acun Ilıcalı'dan Beyza ile basılan Sercan'a imalı sözler
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı

Açılış yapıldı! Dünyanın dört bir yanından misafirler İstanbul'da
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı

FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı

Ahu Tuğba’nın kızı, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı
Son ankette büyük sürpriz! 2023 seçimlerine göre oyunu artıran 3 parti var

Son ankette büyük sürpriz! 2023'e göre oyunu artıran 3 parti var