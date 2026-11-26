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Avro Bölgesi ülkelerinin liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına İspanya Merkez Bankasının eski Başkanı Pablo Hernandez de Cos'un getirilmesi konusunda anlaştı.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde ECB'nin üst yönetiminde yapılacak atamalara ilişkin siyasi anlaşmaya varıldı.

Fransa, Almanya ve İspanya arasında ECB'nin üst yönetimindeki görevlerin paylaşımına ilişkin varılan anlaşmaya Hollanda da destek vermeyi kabul etti.

Avro Bölgesi ülkeleri arasındaki anlaşma kapsamında, mevcut ECB Başkanı Christine Lagarde'ın şubat ayında görevinden ayrılmasının ardından başkanlık görevini Hernandez de Cos'un üstlenmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, ECB Başekonomistliğine Alman ekonomist Markus Brunnermeier, piyasa operasyonlarından sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine ise Fransız ekonomist Laurence Boone getirilecek.

Hollanda'nın ECB Başkanlığı için aday gösterdiği eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ise bu aşamada bir görev almayacak.

AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bugün üç ismin adaylığına ilişkin tavsiye kararı alması ve ardından Avrupa Parlamentosu (AP) ile ECB'nin görüşlerinin alınacağı istişare sürecinin başlatılması bekleniyor.

AP'de adaylara ilişkin oturumun 7 Aralık'ta düzenlenmesi, AB liderlerinin ise 17 Aralık'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek zirvede atamaları kesinleştirmesi öngörülüyor.

Halen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü olarak görev yapan Hernandez de Cos'un atanması ile ECB başkanlığını kuruluşundan bu yana ilk kez bir İspanyol bankacı üstlenmiş olacak.

ECB Başkanı Lagarde, normal şartlarda Ekim 2027 sonu itibarıyla dolacak görev süresini yaklaşık 9 ay erken sonlandırarak şubatta ayrılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA