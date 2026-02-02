Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ocakta arttı

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 0,7 puan artarak 49,5 seviyesine yükseldi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin ocak ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü ocakta bir miktar toparlandı. Aralıkta 48,8 puan olan imalat sanayi PMI, ocakta 49,5 puana çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ocak ayı imalat sanayi PMI'ın 49,4 puan olması yönündeydi. Açıklanan verinin, piyasa beklentisinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.