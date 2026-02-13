Haberler

Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, 2025'in son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, GSYH ve istihdamda da artışlar gözlemlendi.

Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 yılı son çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini güncelledi.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,3, yıllık bazda yüzde 1,3 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentileriyle uyumlu gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 0,2, Almanya ve İtalya'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,8 yükseldi.

GSYH'de, dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 2,6 artış görüldü.

İstihdam verileri

Avro Bölgesi'nde istihdam, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,6 arttı.

AB'de ise istihdam, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,7 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
