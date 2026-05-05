Avrasya ülkeleri zeytin sektörünün geleceği için İzmir'de buluştu

Ticaret Bakanlığı ile Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) işbirliğinde düzenlenen "Zeytinlikten Pazara: Avrasya Ülkelerinde Zeytin Sektörü İçin Geleceğe Yönelik Stratejiler" çalıştayı İzmir'de başladı.

İzmir Ticaret Odası'nda organize edilen çalıştayın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, zeytinin en kadim ürünlerden olduğunu, barış, bereket ve dayanıklılığı simgelediğini söyledi.

Zeytinin Türkiye'de üretimin yanı sıra kültür, mutfak, ticaret ve kırsal kalkınmanın ayrılmaz parçası olduğunu belirten Gürcan, "Türkiye bugün zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz 2024/2025 sezonunda sofralık zeytin üretiminde yaklaşık 750 bin ton ile dünya birincisi, zeytinyağında İspanya'nın 1,3 milyon tonluk üretiminin ardından yaklaşık 505 bin ton ile dünyada ikinci sıradadır. Üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği, coğrafi avantajlarımız, güçlü üretici yapımız ve ihracat potansiyelimizle küresel ölçekte önemli aktörüz." dedi.

Gürcan, zeytinde rekabetin yalnızca üretim miktarıyla sınırlı kalmadığını, ticaret, markalaşma ve katma değerli üretimin de belirleyici olduğunu dile getirdi.

Sektörün Türkiye için ekonomik ve stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Gürcan, Ticaret Bakanlığı olarak ürünlerin sağlıklı koşullarda saklanması, kalite kaybının önlenmesi ve piyasalarda fiyat istikrarının desteklenmesi açısından lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Mahmut Gürcan, kuruluş izni alıp faaliyet izni bulunmayan şirketlerin de lisans almasıyla lisanslı depoculukta toplam zeytin kapasitesinin 29 bin 500 tona ulaşacağını anlattı.

Sektörün çiftçiye gelir sağladığına, kırsal kalkınma ve istihdama katkı sunduğuna ve ihracata değer kattığına dikkati çeken Gürcan, Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan üreticinin ve ihracatçının uluslararası pazarlarda daha güçlü yer alması için çalışmalar yürütürken, diğer taraftan tüketicinin kaliteli, güvenilir ve doğru bilgilendirilmiş ürünlere erişimini de önemsediklerini vurguladı.

Gürcan, iklim değişikliğinin son yıllarda tüm dünyada zeytin ve zeytinyağı sektörünü olumsuz etkilediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, zeytin ve zeytinyağı sektörü açısından giderek artan bir risk unsuru haline gelmiştir. Artan sıcaklıklar, düzensiz yağış rejimleri ve kuraklık gibi etkiler hem verimlilik hem de ürün kalitesi üzerinde doğrudan belirleyici olmaktadır. Çok şükür bu sene ülkemizde yağışların çok iyi olması, mevsimsel hareketliliğin olumlu geçmesi inşallah önümüzdeki sezonda rekoltenin de yüksek olmasını her alanda bekliyoruz. Özellikle tarımsal ürünlerde hububatta, sebze meyve olsun önümüzdeki günlerin ayların çok bereketli olacağı yönünde bir beklentimiz var. Ülkemiz için hem de dünya tarımı için, aynı zamanda ürettiklerimizi ihraç eden bir ülke olma açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye'de ilk kez düzenlenen çalıştayı önemli bulduklarını ve sektöre güçlü katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Programda, Uluslararası Akdeniz Yüksek Tarım Araştırmaları Merkezi Direktörü Raul Compes, UZK İcra Direktör Yardımcısı Abderraouf Laajimi ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan da konuşma yaptı.

13 ülkeden 28 uzman katıldı

Arnavutluk, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Lübnan, Malta, Mısır, Tunus, Türkiye, Ürdün ve Yunanistan'dan 28 uzmanın katıldığı çalıştaydaki oturumlarda, iklim değişikliğinin bölgesel etkileri, katma değerli üretim ve yenilikçi pazar stratejileri, zeytin sektöründe kalite ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ile ülkeler arası ticaret ağlarının güçlendirilmesi gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Organizasyon, 7 Mayıs'taki teknik ziyaretlerle sona erecek.