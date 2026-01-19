Auto King ile Anadolu Sigorta arasında mini onarım hizmetinde işbirliği

Auto King Oto Servis, yeni dönemde Anadolu Sigorta'nın mini onarım hizmetlerinde çözüm ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Auto King Oto Servis, Anadolu Sigorta ile yeni bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında Anadolu Sigorta müşterileri, Auto King'in sunduğu mini onarım hizmetlerine erişebilecek.

Mini onarım konseptini sigortacılık sektörüne entegre eden marka, 25 yıllık tecrübesi ve servis ağıyla sigorta şirketlerine operasyonel verimlilik, sigortalı müşterilere ise hızlı ve ekonomik onarım çözümleri sağlıyor.

Araçlarda meydana gelen küçük çaplı hasarların parça değişimine gerek kalmadan modern tekniklerle onarılmasını mümkün kılan konsept, aracın orijinal yapısını korurken, maliyet avantajı da sunuyor.

Söz konusu işbirliğinin, operasyonel süreçlerde standartlaşma sağlaması ve hizmet kalitesinin sürekliliğini artırması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Auto King Oto Servis Genel Müdürü Serkan Süer, sigorta sektöründe her geçen gün daha da güçlendirdikleri çözüm ortaklıklarıyla müşterilere hızlı, kaliteli ve maliyet avantajı sağlayan hizmetler sunduklarını belirtti.

Süer, "Türkiye'nin en büyük sigorta şirketlerinden biri Anadolu Sigorta'nın tüm sigortalı müşterilerine mini onarım hizmetini tek çatı altında sunan işbirliğimiz sayesinde sektördeki erişimimizi genişletmekten ve daha fazla araç sahibinin hayatını kolaylaştıracak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.