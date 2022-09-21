ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri başvuruları başladı

Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı çerçevesinde düzenlenen ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri için başvurular başladı.

Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı çerçevesinde düzenlenen ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri için başvurular başladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, dünyanın en önemli tarım sektörü fuarlarından birisi olan Growtech çerçevesinde, geleneksel olarak verilen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri başvurularının başladığını bildirdi.

Başkan Çetin, inovasyon/yenileşme kültürünün gelişmesini, ekonomiye yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik etmek amacıyla tarım sektöründe faaliyet gösteren iş fikrini hayata geçirmiş/ticarileşmiş kişilerin, özel sektör firmalarının ve kamu kurumlarının ödüllendirildiğini belirtti.

Ödüllere başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgiler de veren Davut Çetin, "Yarışmaya ulusal ve uluslararası tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm özel sektör firmaları ve kamu kurumları başvurabiliyorlar. Başvurular, Sera ve Teknolojileri, Sulama ve Teknolojileri, Tohum-Fide, Bitki Besleme, Bitki Koruma, Akıllı Tarım Uygulamaları ve Teknolojileri, Kamu Özel Ödülü olmak üzere 7 kategoride değerlendirilecek" şeklinde konuştu.

Başvuruların 25 Ekim 2022 tarihine kadar www.growtech.com.tr adresinden online olarak yapılacağını belirten Çetin, "Başvurular Odamızda Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek. Ödül almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ödülleri 24 Kasım 2022 tarihinde törenle fuar alanında takdim edilecek" dedi. - ANTALYA