ATP Zenia ve Servios Ortaklığıyla Güney Afrika'da Yeni Teknoloji Şirketi Kuruluyor

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin yüzde 100 sermaye ile dolaylı bağlı ortaklığı olan Malta merkezli Zenia Limited (ATP Zenia), Güney Afrika merkezli ve restoran çözümlerinde uzmanlaşmış teknoloji firması Serviostech PTY. LTD (Servios) ile Mauritius merkezli yeni bir ortak şirket kurulmasına yönelik ön protokol imzaladı.

ATP Zenia ve Serviostech, ortak girişim şirketi kurmak üzere ön protokol imzaladılar. Söz konusu ön protokol çerçevesinde, ATP Zenia'nın kurumsal restoran yönetim sistemlerinin, Servios'un yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) çözümleriyle entegre edilmesiyle; başta Güney Afrika olmak üzere, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Esvatini, Lesotho, Angola, Zambiya, Malavi, Tanzanya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Madagaskar, Seyşeller, Mauritius, Komorlar, Ruanda ve diğer komşu pazarlarda faaliyet gösteren restoran zincirlerine yüksek teknolojiye sahip yenilikçi çözümler sunulması hedefleniyor.

Pie City ile başlayan Afrika yatırımları güçleniyor

Şirket, konuk ağırlama sektörüne özel çözümler geliştiren ve dünya genelinde binlerce restoranda kullanılan ATP Zenia markasıyla, geçtiğimiz yıl Güney Afrika'nın önde gelen restoran zincirlerinden Pie City'nin Güney Afrika, Botswana ve Zambiya'daki 74 şubesinde çözümlerini başarıyla devreye almıştı. Hibrit bulut POS mimarisi ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkan çözümler; satın alma, envanter yönetimi, operasyon, promosyon ve raporlama süreçlerini dijitalleştirerek Pie City restoranlarında verimlilik, maliyet avantajı ve müşteri deneyiminde önemli iyileştirmeler sağladı. Servios iş birliğiyle Afrika pazarına giriş yapan ATP, kurulacak ortak şirket ile bölgedeki konumunu güçlendirirken, yatırımlarının kapsamını genişletmeyi hedefliyor.

"Zenia Limited aracılığıyla ATP çözümlerini küresel pazarlara taşıyoruz"

ATP CEO'su Ümit Cinali Servios ile imzalanan ön protokole değinerek, "Güney Afrika ve çevresindeki ülkeler, sahip olduğumuz teknolojiler ve çözümler için büyük bir potansiyele sahip. Ülkeler arasında en büyük paya sahip Güney Afrika pazarının, 2029'a kadar USD bazında yılda yüzde 14 oranında büyümesi beklenmekte. Konuk ağırlama sektöründe teknolojileriyle Güney Afrika merkezli restoran zincirlerine çözümler sağlayan Servios ile oluşturduğumuz iş birliği kapsamında Pie City'de başarılı sonuçlar elde ettik. Takip eden süreçte, Servios çözümlerini de yeni hibrit bulut POS platformumuz üzerine entegre ederek büyük ölçekli hızlı servis zincirlerine yönelik çözümler sunmaya başlamış durumdayız" dedi.

Şirketlerin ortak girişimi ile oluşturulacak teknoloji şirketinden duyduğu heyecanı dile getiren Cinali, "Afrika pazarlarının dinamiklerine hakim; yerel konuk ağırlama sektörünün önde gelen markalarıyla çalışan ve onların dönüşümüne katkı sağlayan Servios ile yaptığımız ortak girişimden büyük memnuniyet duyuyoruz. Hedeflediğimiz gibi dijital beklentileri giderek artan genç nüfuslara sahip ülkelere teknolojilerimize ek olarak global markalarda edindiğimiz tecrübeyi de taşımaktayız. Bu girişimin sürdürülebilir büyümemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Attığımız adım, ATP Zenia çözümlerini küresel pazarlara taşıma misyonumuzun önemli bir yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde pazarlarımızı genişlettikçe, benzer stratejik iş birliklerini değerlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL