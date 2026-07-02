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ATO Başkanı Baran: Mermercilik dahil tüm sektörler sürdürülebilirlik sıkıntısı içinde

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, mermercilik ve diğer sektörlerdeki sürdürülebilirlik sorununa dikkat çekerek, işletme sahiplerinin kendilerinden sonra işi devralacak nitelikli eleman bulamadığını belirtti. Baran, aileleri çocuklarını çıraklık eğitimine yönlendirmeye çağırdı ve doğal taş sektörünün kültürel miras ile ekonomi için önemini vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, mermercilik dahil olmak üzere, tüm sektörlerin sürdürülebilirlik sıkıntısı içinde olduğunu belirterek, "İşletme sahipleri, kendisinden sonra işe devam edebilecek mesleki yeterlilikte kimsenin kalmadığından yakınıyor. Ailelere sesleniyorum: Çocuklarınızı meslek öğrenmeleri için çıraklık eğitimine yönlendirin." çağrısında bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Baran, beraberindeki heyetle Yuvaköy Mermerciler Sitesi'ndeki işletmeleri ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sırasında nitelikli iş gücüne verdikleri öneme işaret eden Baran, taş ustalığı, mermer işçiliği ve mezar sanatkarlığının yalnızca öğrenilen bir meslek olmadığını, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültür olduğuna dikkati çekti.

Baran, doğal taş, mermer ve hazır beton sektörünün inşaat, altyapı, kentsel dönüşüm ve sanayi yatırımlarının en önemli bileşenlerinden biri olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bugün birçok sektörümüzde olduğu gibi burada da gençlerin mesleğe yönlendirilmesi, çıraklık sisteminin güçlendirilmesi ve mesleki eğitimin desteklenmesi gerekiyor. Mermercilik dahil olmak üzere, tüm sektörler sürdürülebilirlik sıkıntısı içinde. İşletme sahipleri, kendisinden sonra işe devam edebilecek mesleki yeterlilikte kimsenin kalmadığından yakınıyor. Ailelere sesleniyorum: Çocuklarınızı meslek öğrenmeleri için çıraklık eğitimine yönlendirin." ifadelerini kullandı.

"Doğal taş rezervlerinde dünyanın en zengin ülkelerindeniz"

Dijitalleşmenin hızla ilerlediği bir dönemde geleneksel mesleklerin korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğinin altını çizen Baran, "Eğer bu meslekleri yaşatamazsak sadece ekonomik bir kayıp yaşamayız, aynı zamanda kültürel mirasımızın önemli bir bölümünü de kaybetmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye'nin doğal taş rezervleri bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kamu binalarında, meydan düzenlemelerinde, çevre düzenleme projelerinde, altyapı ve üstyapı yatırımlarında yerli taşların kullanımına öncelik verilmesi, hem üreticimize hem esnafımıza hem de ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır. Yerli taşın kullanıldığı her proje, üretime, istihdama ve ülkemizin cari açığının azaltılmasına verilmiş bir destek anlamına gelir."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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