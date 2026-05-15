İkinci Ankara Tahkim Günü Sempozyumu ATO ev sahipliğinde yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tahkimin ve diğer alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk sistemlerinin yükünü azalttığını ve yatırım ortamını güçlendirdiğini ifade etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, İkinci Ankara Tahkim Günü Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türk Tahkim Akademisi işbirliğiyle ATO ev sahipliğinde yapıldı.

Burada konuşan Baran, küresel ticaretin hız kazandığı, dijital ekonominin sınırları ortadan kaldırdığı ve yatırım ilişkilerinin daha karmaşık hale geldiği bu dönemde tahkimin öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde ticari uyuşmazlıkların büyük bölümünün tahkim ve benzeri alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Baran, "Tahkim ve diğer alternatif çözüm yöntemleri hukuk sistemlerinin yükünü azaltırken, yatırım ortamını güçlendiriyor, ekonomik dinamizmi destekliyor. Türkiye'nin de son yıllarda bu alanda önemli gelişim gösterdiğini memnuniyetle takip ediyoruz. Hukuki altyapının güçlendirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesi ve kurumlar arası işbirliklerinin artması, ülkemizin yatırım cazibesine önemli katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, güven duygusunun ekonomi ve ticaretin temelini oluşturduğunu aktararak, yatırımcı açısından öngörülebilirliğin yanı sıra uyuşmazlıkların hızlı, tarafsız ve etkin şekilde çözülebilmesinin de büyük önem taşıdığını bildirdi.

İş dünyası için zamanın kıymetli ve kritik bir unsur olduğuna dikkati çeken Baran, "Uzun süren dava süreçleri, sadece ekonomik kayıplara değil ticari ilişkilerin zedelenmesine, yatırım kararlarının ertelenmesine ve rekabet gücünün azalmasına neden olabiliyor. İşte bu noktada tahkim, hızlı işleyişi, uzmanlık esasına dayanması, gizlilik imkanı sunması ve uluslararası alanda uygulanabilirliğiyle öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

Baran, ATO olarak kurdukları Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi aracılığıyla ticari uyuşmazlıkların daha kısa sürede, daha düşük maliyetle ve uzlaşı kültürü içinde çözüme kavuşmasına katkı sunduklarını belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu da tahkimin adalet hizmetini destekleyen önemli unsur olduğunu bildirerek, ticari uyuşmazlıklarda tahkimin geçmişe kıyasla daha sık tercih edildiğini kaydetti.