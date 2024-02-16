ATM'lerde nakit çekim limiti 10 bin TL'ye yükseltildi

Atm'lerin 5 bin lira olan nakit çekim limitleri, uzun süredir bankalara iş yoğunluğu olarak yansıyor, müşteriler sıra alarak 5 bin lira üstü çekim için banka içinden hizmet görmeye çalışıyordu. Son düzenlemeyle ATM nakit çekim limitlerinin 5 bin liradan 10 bin TL'ye çıkarıldığı öğrenildi.

15 BİN LİRAYA ÇIKARAN BANKALAR DA VAR

Çoğu bankanın 7 bin 500 ila 10 bin lirayı ATM nakit çekim limiti olarak belirlediği görülürken bazı bankaların da 15 bin liraya ATM nakit çekim limiti sunduğu görüldü.

Karekodla nakit çekim işlemlerinde de geçerli olacak limit artışı, müşterilere bankalar tarafından duyurulmaya başlandı. Yeni düzenleme, bankalardaki iş yükünü azaltması bekleniyor. Uzun süredir devam eden yüksek enflasyonda kartlara periyodik limit artışları yansıtılırken nakit çekiminde bir düzenleme yapılmaması tepki konusu olmuştu.

KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Maaş çekimlerini ATM'den banka kartlarıyla peyderpey yapanların yanı sıra kredi kartından nakit avans çekimlerinde de son dönemde yoğunluk yaşandığı görüldü. Vatandaşın kartlara yüklenmesi, düzenleme yapılacağı söylentilerini ortaya çıkarırken konuyla ilgili konuşan ekonomi uzmanları limit ve taksitlendirmede bir düzenlemeye gidilebileceği öngörüsünde bulunuyor.