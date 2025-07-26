Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Mezunlarını Uğurladı

Atılım Üniversitesi'nin 2019'da kurulan Tıp Fakültesi ilk öğrencilerini mezun etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin birinci dönem doktor adayları Ankara İncek Kampüsü'nde düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'niyle uğurlandı. Törene Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim, mütevelli heyet üyeleri, Rektör Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katıldı.

Coşku ve gururun ön planda olduğu törende öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutlarken, aileler de bu anı alkışlarla destekledi.

Açıklamada mezuniyet törenindeki konuşmasına yer verilen Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, mezun olan öğrencilerin başarılarında büyük emeği olan ailelere de teşekkür etti.

Üniversite mezuniyetinin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Eryılmaz, "Bugün alacağınız diploma, gösterdiğiniz çabaların, size verilen emeklerin, elde etmiş olduğunuz kazanımların çok önemli ve değerli bir çıktısı niteliğinde. Atılım Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim deneyimi yaşayabilmeleri, mezuniyet sonrası kariyerlerine daha iyi hazırlanabilmeleri için düşünüyor, çalışıyor ve üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının hizmete girdiğini anımsatan Eryılmaz, yeni binanın üniversiteye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eryılmaz, geride kalan akademik yılda üniversitenin öz kaynaklarıyla 80'i aşkın öğrenci projesinin desteklendiğini, ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 39 öğrenci projesi ile rekor kırıldığını kaydederek, "Biliyoruz ki, üniversite eğitimini farklı kılan en önemli hususlardan birisi araştırma ve araştırma yaparak öğrenmektir." ifadesine yer verdi.