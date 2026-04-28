Ata Sanayi Sitesinde ilk etap tamamlandı

Muğla'nın Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 1 milyon m2 alana kurulacak Muğla Ata Karma Sanayi Sitesi kooperatifinde ilk etap tamamlandı.

288 modüler iş yerinden oluşan ilk etapta yüklenici firma inşaatı tamamlamış olup geçici kabulü yapılarak iş yerleri Muğla Ata Karma Sanayi Sitesi Kooperatifine teslim etti.

Muğla Ata Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, "2017 yılında kurduğumuz sanayi sitemizin ilk etabı yüklenici firma tarafından tamamlandı ve geçtiğimiz günlerde kooperatifimize teslim edildi. TOKİ tarafından 2. etap için yer tespiti yapıldı ve kamulaştırma çalışmaları devam etmekte" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı