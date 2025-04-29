Asya Borsalarında Ticaret Savaşları İyimserliğiyle Pozitif Seyir

Asya borsalarında ticaret savaşlarının derinleşmeyeceğine dair iyimserliklerin etkisiyle Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD ve ticaret partnerleri arasında devam eden tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlar alınabileceği iyimserlikleri pay piyasalarını destekliyor. Asya borsalarında da ticaret savaşlarının derinleşmeyeceğine dair iyimserliklerin etkisiyle Çin hariç pozitif bir seyir izlenirken, Japonya'da tatil sebebiyle piyasalarda işlem gerçekleşmiyor.

Çin ve ABD tarafının, görüşme olup olmadığına yönelik çelişkili ifadeleri yatırımcılar tarafından biraz riski karşılansa da tarafların ticari restleşmeyi sürdürmeyeceğine olan beklenti yükseliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dün ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimi azaltmanın Çin'e bağlı olduğunu söyledi. Bessent ayrıca, yapılacak ilk anlaşmalardan birinin Hindistan ile olabileceğini belirtti.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Hong Kong'da işlem gören Çinli teknoloji firmalarının hisselerindeki yükseliş endeksi yukarı taşıyor. Öte yandan, Hindistan ve Pakistan arasındaki devam eden gerilim yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.565 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.285 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,01 artışla 21.974 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kazançla 80.341 puan seviyesinde işlem görüyor.