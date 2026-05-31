ASÜD Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı'dan "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, ambalajlı ve kayıtlı ürünlerin tüketici açısından güvenli olduğunu belirterek, "Uygun koşullarda muhafaza edilmeyen, sıcak havalarda mahallenize kadar soğutulmadan açıkta taşınan çiğ sütlerde zoonotik ve gıda kaynaklı enfeksiyon riskleri bulunduğu gerçeği unutulmamalı." ifadesini kullandı.

Çallı, yazılı açıklamasında, 1 Haziran Dünya Süt Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Süt ve süt ürünlerinin dengeli beslenmenin temel bileşenlerinden biri olduğunu aktaran Çallı, tüketicilerin özellikle kayıtlı, denetlenen ve ambalajlı ürün tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.

Çallı, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük süt üreticileri arasında yer aldığını, sektörün üretim gücünün yanı sıra gıda güvencesi, kalite ve ihracat açısından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'de 42 tesisin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat onayına sahip olduğunu, farklı ülkelerden ihracat yetkisi alan çok sayıda modern tesisin de uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirdiğini ifade eden Çallı, "Türkiye'nin güçlü bir süt sanayisi var. Gıda güvenliği standartları yüksek, denetlenen ve kayıtlı üretim yapan işletmelerimiz hem iç pazarda hem ihracatta önemli başarılar elde ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Güvenilir, denetlenen ve izlenebilir ürünler tercih edilmeli"

Çallı, söz konusu ürünlere yönelik bilimsel bilgiyle çelişen açıklamalar nedeniyle yetişkinlerin beslenmelerinde süt ürünlerine yer vermemeleri ve bitkisel içeceklere yöneltilmelerinin sağlık sorunlarına sebep olacağı uyarısında bulundu.

Kayıt dışı ve kaynağı belirsiz süt satışlarına dikkati çeken Çallı, "Uygun koşullarda muhafaza edilmeyen, sıcak havalarda mahallenize kadar soğutulmadan açıkta taşınan çiğ sütlerde zoonotik ve gıda kaynaklı enfeksiyon riskleri bulunduğu gerçeği unutulmamalı." ifadesini kullandı.

Çallı, gelişmiş ülkelerde örneğine rastlanmayan sokak sütü satışlarının, "doğal", "organik" ya da "köy sütü" algısıyla masum gösterilmeye çalışılmasının da tüketiciyi yanılttığını bildirdi.

Bu ürünlerin önemli bir bölümünün, kalite ve gıda güvenliği kriterlerini karşılamayan, içeriği ve üretim koşulları tam olarak bilinmeyen sütlerden oluşabildiğini vurgulayan Çallı, şunları kaydetti:

"Tüketicinin güvenilir, denetlenen ve izlenebilir ürünleri tercih etmesi büyük önem taşıyor. Ambalajlı ve kayıtlı ürünler, izlenebilirlik, denetim ve soğuk zincir güvencesiyle tüketiciye ulaşıyor. Tüketicinin güvenilir gıdaya erişimi açısından bu sistem önem taşıyor."

Çallı, süt sektörünün uzun vadeli politikalarla yönetilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sürdürülebilir üretim için çiftçinin Avrupalı rakipleri gibi desteklenmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.