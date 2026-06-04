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Astronot Gezeravcı İletişim Başkanlığı'nda çocuklarla buluştu

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Astronot Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "CİMER'e Renk Kat" Resim Yarışması'nın ödül töreninde çocuklarla bir araya geldi.

Astronot Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "CİMER'e Renk Kat" Resim Yarışması'nın ödül töreninde çocuklarla bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen tören kapsamında çocuklar, Gezeravcı ile buluşma imkanı buldu.

Gezeravcı, etkinlikte, gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine ilişkin bilgi verdi.

Çocukken hayalinde hep gökyüzü ve uçaklar olduğunu dile getiren Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı kapsamındaki ilk görev niteliğindeki "Türk Astronot ve Bilim Misyonu"na başvuru sürecini ayrıntılarıyla anlattı.

Türkiye'nin uzaya insan gönderen 22'nci ülke olduğunu vurgulayan Gezeravcı, görev sırasındaki ve sonrasındaki çalışmalarını da paylaştı.

"CİMER'e Renk Kat" Resim Yarışması'nın ödül töreni kapsamında gerçekleştirilen söyleşinin ardından Gezeravcı ile çocuklar fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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