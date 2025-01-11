Astoria Grande Kruvaziyeri, Samsun'a 1.015 Rus Turist Getirdi

Bu yıl Samsun'a ikinci kez gelen Astoria Grande isimli kruvaziyer, bin 15 Rus turisti Samsun'a ulaştırdı.

Geçen yıl Samsun'a 27 kruvaziyer seferinin yapıldığı deniz turizmi bu yıl da aralıksız devam ediyor. 2025'in ikinci kruvaziyer ziyareti ise bugün gerçekleşti. Rusya'nın Sochi Limanı'ndan bin 15 turist ile demir alan kruvaziyer, İzmir, İstanbul ve Bartın'ın ardından sabah saatlerinde Samsun Limanı'na geldi. Rus turistlerin Samsun programında Bandırma Müze Gemi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, AVM programları ve Atakum ilçe gezisi bulunuyor. Amasya'ya gidenler ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi'ni ziyaret edecek.

Bin 15'i Rus turist olmak üzere toplam bin 470 kişiyi taşıyan kruvaziyerin akşam saat 21.00 sıralarında Samsun Limanı'ndan ayrılması planlanıyor. - SAMSUN