ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman'dan seçim değerlendirmesi Açıklaması

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, 14 Mayıs seçimlerine katılımın yüzde 90'lara ulaşmasının seçimlerin öneminin millet tarafından kavrandığının bir ispatı olduğunu belirterek, "Sonuçların millet iradesini olabildiğince geniş kapsamlı bir şekilde temsil edecek...

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, 14 Mayıs seçimlerine katılımın yüzde 90'lara ulaşmasının seçimlerin öneminin millet tarafından kavrandığının bir ispatı olduğunu belirterek, "Sonuçların millet iradesini olabildiğince geniş kapsamlı bir şekilde temsil edecek dağılımla tecelli etmesi kıymetlidir." dedi.

Dernekten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Danışman, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin yaptığı önemli seçimlerden bir tanesi olarak tarihteki yerini aldığı belirtti.

Danışman, seçimlerin yüksek katılımla gerçekleşmesi ve büyük bir sükünet içerisinde sonuçlanmasının fevkalade memnuniyet verici olduğunu kaydederek, "Sonuçların millet iradesini olabildiğince geniş kapsamlı bir şekilde temsil edecek dağılımla tecelli etmesi kıymetlidir. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Danışman, katılımın yüzde 90'lara ulaşmasının, seçimlerin öneminin millet tarafından kavrandığının bir ispatı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her ne kadar seçim propaganda döneminde kısmen gerilimli ifadelerin çok olduğu imajı bulunsa da seçim sürecinin son derece sükunetle geçmiş olması ve millet iradesinin önünde engellerin çıkmaması memnuniyet verici olmuştur. Seçimin pandemi, savaş, afetler gibi büyük olayların gölgesinde gerçekleşmesine rağmen büyük olgunlukla tamamlanması ve millet tercihinin parlamentoya ve başkanlık katına olabildiğince iyi yansıması her türlü takdirin üzerindedir. Milletin gösterdiği alicenaplığı aynı şekilde siyaset ve medyanın da göstermesi beklentimizdir. Sonuç itibarıyla çoğunluğa dayalı olarak yönetim erkinin sahibinin belirlendiği bu sistemin gereği ortaya çıkmıştır."

İş dünyasını en fazla ilgilendiren konunun belirsizliklerin ortadan kalkması olduğunu belirten Danışman, "Daha öngörülebilir ve daha güvenli bir ekonomik hayat beklentimiz devam etmektedir. Yeni politikaların oluşumunda da istişarelerin etkin bir şekilde yapılabilmesi imkanının olması beklentilerimizle seçimlerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.