ASPİLSAN Enerji, SAHA 2026'da stratejik işbirliklerine imza attı

Türkiye'nin enerji depolama alanındaki öncü kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli firmalarla SAHA 2026 fuarı kapsamında bir dizi işbirliği anlaşması gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak.

Fuarda imzalanan sözleşmeler, savunma sanayisi başta olmak üzere enerji, denizcilik ve kritik alt sistemler alanlarında yerli üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli adımlar olarak öne çıktı.

Kritik alt bileşenlerde yerlileşme hamlesi

ASPİLSAN Enerji ile Başoğlu Kablo arasında imzalanan iyi niyet sözleşmesi, EHKET bataryaları için silikon kılıf geliştirilmesi ve tedarikini hedefliyor.

Söz konusu proje ile bataryaların çevresel dayanıklılığı ve güvenliği artırılırken, savunma sanayisi için kritik öneme sahip alt bileşenlerin yurt içinde geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu işbirliğiyle aynı zamanda tedarik zincirinde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Enerji projelerinde ortak vizyon

ASPİLSAN Enerji, Günel Holding ile de enerji projelerinde işbirliğini kapsayan bir iyi niyet sözleşmesine imza attı. Anlaşma, yenilikçi enerji çözümleri ve sürdürülebilir projelerin geliştirilmesini içeriyor.

Tarafların özellikle enerji depolama teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanlarında ortak çalışmalar yürütmesi planlanırken, bu işbirliğiyle hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Denizcilikte yerli batarya teknolojisi

Denizcilik alanında ise ASPİLSAN Enerji ile Cemre Mühendislik arasında lityum iyon batarya sistemlerinin geliştirilmesine yönelik bir protokol imzalandı.

Sözleşme kapsamında, gemi inşa projelerinde kullanılmak üzere yüksek performanslı ve güvenli batarya çözümleri geliştirilecek. Projenin, deniz platformlarında enerji verimliliğini artırması ve sürdürülebilirlik odaklı çözümleri öne çıkarması bekleniyor.

İşbirliğiyle denizcilik sektöründe yerli ve milli teknolojilerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ATMACA için kritik batarya geliştirme

ASPİLSAN Enerji'nin ROKETSAN ile gerçekleştirdiği anlaşma ise savunma sanayisi açısından dikkati çekiyor. Kapsüllü ATMACA Projesi kapsamında imzalanan sözleşmeyle, ATMACA füze sistemi için batarya paketi geliştirilmesi öngörülüyor.

Geliştirilecek batarya sistemlerinin yüksek güvenilirlik ve performans kriterlerine uygun olması hedeflenirken, projenin Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki bağımsızlığını güçlendirmesi bekleniyor.

ASPİLSAN Enerji'nin SAHA 2026 kapsamında imza attığı işbirlikleri, farklı sektörlerde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çok yönlü bir ekosistem oluşturma hedefini ortaya koyuyor.