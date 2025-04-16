ASO Başkanı Seyit Ardıç, Geleceğin Liderleriyle Buluştu

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Çankaya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kariyer fuarı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ardıç, Çankaya Üniversitesi'nde "ASO Başkanı Seyit Ardıç Geleceğin Liderleriyle Buluşuyor" programında, gençlere hitap etti.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, iş hayatındaki temel politikalarının servet değil, sermaye birikimi yapmak olduğunu ifade etti. ASO'nun, Ankara'yı sanayi ve teknolojinin de başkenti yapmayı hedeflediğini belirten Ardıç, bu kapsamda kente teknoloji üssü ve serbest bölge kurulması için çalışmalara başladıklarını anımsattı.

Dünyanın çok hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret eden Ardıç, "Dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ekseninde küresel ekonomi hızla dönüşürken, korumacı politikalarla ticaret savaşları da tüm hızıyla sürüyor. Kalkınma hedeflerimize ulaşabilmek için sadece üretimimizi ve ihracatımızı artırmanın tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. Verimliliğimizi ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızı da artırmak zorundayız. Ülke olarak hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmek. Eğer bu hedefi gerçekleştirmek istiyorsak, mutlaka uluslararası düzeyde rekabet edebilecek marka firmalar yaratmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Doktor mühendis ihraç ediyor, çoban ithal ediyoruz"

Akademik başarı vadetmeyen öğrencilerin, mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Ardıç, iyi eğitim almış, genç ve nitelikli insan kaynağının en büyük sermaye olduğunu vurguladı. Ardıç, nitelikli iş gücünün yoğun şekilde yurt dışına göç ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer taraftan, dünyanın en çok göç alan ülkesiyiz. Bunlar da genellikle tarım ve hayvancılıkta çalışıyorlar. Yani baktığımız zaman doktor, mühendis ihraç ediyor, çoban ithal ediyoruz. Hep cari açık cari açık diye konuşuluyor ya, işte en tehlikeli cari açık aslında budur. Beşeri sermayemizde, insan kaynağımızda verdiğimiz cari açıktır en tehlikeli olan. Sizlere tavsiyem, girişimci olmayı planladığınız sektörde iş gücü olarak mutlaka kendi emeğinizi de koyun. Aslında tüm bu anlattıklarım tek bir noktaya bağlanıyor. Anadolu'nun küçük bir köyünde doğan Seyit Ardıç'ı, demokratik seçimlerle iş dünyasının tepe örgütlerinden birinin başkanı yapan Cumhuriyet'tir. Bize bu kapıları açan da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."